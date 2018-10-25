Омичу, отрезавшему голову приятелю, дали 13 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-25T10:03:26+03:00

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В Омске осудили мужчину, который убил своего знакомого и отрезал ему голову. Ему назначили 13 лет тюрьмы, также он должен выплатить 1 миллион рублей компенсации родственникам убитого. Однако мужчина был не согласен с таким приговором и попытался оспорить решение суда, сообщили в прокуратуре Омской области. Но суд не удовлетворил апелляцию.

Мужчина расправился со знакомым в одной из квартир на Левобережье, где компания отмечала новогодние праздники. Приятели поссорились, один из них несколько раз ударил ножом в шею другого. От полученных травм мужчина умер. Однако злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, решил отрезать убитому голову и спрятать ее.

Сейчас преступник находится в тюрьме, приговор вступил в законную силу.