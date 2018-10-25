2018-10-25T09:37:50+03:00
Происшествия

В Омске трамвай протаранил машину «Яндекс Такси»

О пострадавших не сообщается
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске трамвай протаранил машину «Яндекс Такси»В Омске трамвай протаранил машину «Яндекс Такси»Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Омске произошла очередная авария с «Яндекс Такси». Она случилась на трамвайных путях на улице 3-Транспортной. Машина такси выехала на трамвайные пути, и в нее врезался трамвай, сообщают очевидцы в соцсетях. Из-за чего произошла авария пока не сообщается. Скорее всего, виноват шофер легковушки.

Водители обвиняют водителей такси в лихачестве на дорогах и быструю езду, потому как они стремятся обслужить как можно больше пассажиров.

Легковушку протащило несколько метров Фото: vk.com

Легковушку протащило несколько метровФото: vk.com

Некоторые жители города говорят, что это происходит из-за усталости водителей:

- Да они не спят практически, вот и бьются постоянно,- жалуются омичи

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24