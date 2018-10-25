В Омске трамвай протаранил машину «Яндекс Такси»
О пострадавших не сообщается
В Омске трамвай протаранил машину «Яндекс Такси»Фото: vk.com
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В Омске произошла очередная авария с «Яндекс Такси». Она случилась на трамвайных путях на улице 3-Транспортной. Машина такси выехала на трамвайные пути, и в нее врезался трамвай, сообщают очевидцы в соцсетях. Из-за чего произошла авария пока не сообщается. Скорее всего, виноват шофер легковушки.
Водители обвиняют водителей такси в лихачестве на дорогах и быструю езду, потому как они стремятся обслужить как можно больше пассажиров.
Легковушку протащило несколько метровФото: vk.com
Некоторые жители города говорят, что это происходит из-за усталости водителей:
- Да они не спят практически, вот и бьются постоянно,- жалуются омичи