В Омске трамвай протаранил машину «Яндекс Такси»

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-25T09:37:50+03:00

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В Омске произошла очередная авария с «Яндекс Такси». Она случилась на трамвайных путях на улице 3-Транспортной. Машина такси выехала на трамвайные пути, и в нее врезался трамвай, сообщают очевидцы в соцсетях. Из-за чего произошла авария пока не сообщается. Скорее всего, виноват шофер легковушки.

Водители обвиняют водителей такси в лихачестве на дорогах и быструю езду, потому как они стремятся обслужить как можно больше пассажиров.

Легковушку протащило несколько метровФото: vk.com

Некоторые жители города говорят, что это происходит из-за усталости водителей:

- Да они не спят практически, вот и бьются постоянно,- жалуются омичи