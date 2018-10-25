Омичам станет сложнее записать ребенка в детский сад

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-25T09:14:05+03:00

С 2019 года это нельзя будет сделать на сайте мэрии

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Записаться в детский сад по-прежнему можно будет онлайн, однако теперь для этого нужно будет пройти обязательную регистрацию с заполнением всех данных.

Раньше записаться в детский сад и встать на очередь можно было на портале мэрии Омска без обязательной авторизации, просто заполнив форму. Однако теперь это можно будет сделать только на Региональном портале государственных и муниципальных услуг, где нужно получать и подтверждать учетную запись. Как сообщают в мэрии Омска, нововведение вступит в силу уже с января 2019 года.

Для регистрации на портале и подтверждения личности одному из родителей придется однократно лично посетить почтовое отделение или один из центров обслуживания портала госуслуг. Однако такая учетная запись может понадобиться и в других случаях – для проверки и оплаты штрафов, там можно взять талон к врачу, получить загранпаспорт.