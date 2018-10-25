Омский следком прокомментировал случай с трупом под окнами дома
Из окна, оказывается, выпал мужчина
Из окна дома на Левом берегу выпал мужчинаФото: vk.com
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Сегодня с утра жители города были обеспокоены третьим за последние дни случаем падения из окна дома. Жители дома на бульваре Архитекторов обнаружили труп под окнами многоэтажки. Омичи в соцсетях сразу связали этот случай с двумя другими, где погибли подростки.
В Следственном комитете прокомментировали произошедшее. Там сообщают, что на этот раз погиб мужчина. Скорее всего, как сообщают следователи, он был в состоянии наркотического опьянения, и выпал из окна своей квартиры на десятом этаже дома.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и проводят проверку.