2018-10-25T07:38:12+03:00
Происшествия

В Омске снова нашли тело под окнами жилого дома

Трагедия также произошла опять на Левобережье
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске снова нашли тело под окнами жилого домаВ Омске снова нашли тело под окнами жилого домаФото: vk.com
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На Левобережье Омска произошла очередная трагедия, сообщают очевидцы в соцсетях. Сегодня с утра жильцы дома под балконами обнаружили тело. Пока непонятно, было ли произошедшее несчастным случаем.

Это уже третий подобный случай на Левом Берегу за последние несколько дней. В выходные под окнами домов нашли 14-летняю девочку, в понедельник во дворе соседней многоэтажки, обнаружили уже 16-летнюю девушку. Оба происшествия случились на Левом берегу. Следственный комитет сообщил, что оба случая являются суицидами. Но якобы подростки не были знакомы и их ничего не связывало. И вот теперь очевидцы сообщают о третьем случае уже на бульваре Архитекторов.

Жители города в соцсетях обеспокоены происходящим. Омичи предполагают, что это может быть какая-то секта или очередная смертельно опасная игра для подростков по типу "Синего кита".

Подробности происшествия пока неизвестны.

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