2018-10-25T07:23:09+03:00
Общество

В Омской области на 20% подорожает хлеб

В основном это коснется изделий из ржаной муки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области подорожает хлебВ Омской области подорожает хлебФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов прокомментировал ситуацию с повышением цен на хлеб. Подорожание, по словам чиновника, планируется на уровне 10-20%. Это значит, что обычная булка хлеба уже в декабре может стоить выше 35 рублей. По словам чиновника, это связано с увеличением цен на бензин, электроэнергию и повышением зарплат сотрудникам хлебопекарен.

Сильнее всего подорожает ржаной хлеб.

- Есть определённые трудности с ржаной мукой. В этом году из-за влажной погоды у нас не такой хороший урожай ржи, поэтому на ржаные сорта хлеба, в связи с дефицитом ржаной муки, может быть определенное повышение цен, - цитирует «Омск здесь» слова министра.

Скорее всего, такая же ситуация с ценами на хлеб будет и во многих других городах.

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