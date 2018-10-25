Стало известно, как украсят Омск к Новому году
До новогодних праздников остаются считанные месяцы, и совсем скоро наш город приобретет праздничное оформление. В администрации Омска утвердили концепцию новогоднего украшения Омска.
Как сообщает пресс-служба мэрии, оформление нашего города в праздники будет тесно перекликаться с символами и образами Дня города-2018. В новогоднем варианте ОК преобразовали в елочную игрушку, добавив на фон снежинки.
За основу взят логотип, созданный ко Дню городаФото: пресс-служба администрации города Омска
Баннерами и флаговыми консолями запланировано украсить центральные улицы и магистрали - улицу Гагарина, 60-летия Победы, Ленина, Партизанскую, площадку около Свято-Успенского кафедрального собора, Ленинградский и Комсомольский мосты. Также город украсят праздничной иллюминацией.