СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-25T07:05:02+03:00

Стало известно, как украсят Омск к Новому году Фото: пресс-служба администрации города Омска

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До новогодних праздников остаются считанные месяцы, и совсем скоро наш город приобретет праздничное оформление. В администрации Омска утвердили концепцию новогоднего украшения Омска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, оформление нашего города в праздники будет тесно перекликаться с символами и образами Дня города-2018. В новогоднем варианте ОК преобразовали в елочную игрушку, добавив на фон снежинки.

За основу взят логотип, созданный ко Дню городаФото: пресс-служба администрации города Омска

Баннерами и флаговыми консолями запланировано украсить центральные улицы и магистрали - улицу Гагарина, 60-летия Победы, Ленина, Партизанскую, площадку около Свято-Успенского кафедрального собора, Ленинградский и Комсомольский мосты. Также город украсят праздничной иллюминацией.