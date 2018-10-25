После бунта в омской ИК-6 в больнице остаются еще два заключенных

СЕГОДНЯ 06:28 2018-10-25T06:36:27+03:00

Одного из них перевели в медучреждение колонии

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Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова и консультант аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека Игорь Патрахин совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Омской области, помощником начальника управления по соблюдению прав человека в региональном УФСИН посетили с проверкой Областную больницу № 11 регионального УФСИН (ОБ-11).

В ходе посещения ОБ-11 Ирина Касьянова лично побеседовала с пострадавшими в результате массовых волнений в ИК-6. Пока в больнице лечатся двое пострадавших, один из них несколько дней назад был переведен из БСМП-1.

- Со слов пострадавших, чувствуют они себя хорошо, жалоб на условия содержания и медицинское обслуживание в ОБ-11 не имеют, - сообщает пресс-служба омского омбудсмена. - Уполномоченным Омской области по правам человека проводится постоянный мониторинг состояния дел по соблюдению прав и условий содержания лиц, находящихся в СИЗО и исправительных колониях.