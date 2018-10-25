2018-10-25T04:55:40+03:00
Общество

Стал известен размер оклада мэра Омска Фадиной

Депутаты горсовета увеличили эту сумму в полтора раза
Станислав МУХИН
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С зарплатой у Оксаны Фадиной все хорошо.С зарплатой у Оксаны Фадиной все хорошо.Фото: Instagram.com
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О щекотливом вопросе зашла речь на одном из последних заседаний горсовета. Народные избранники заговорили о размере премий и окладов спикера городской думы Владимира Корбута и мэра Омска Оксаны Фадиной. Депутаты решили вообще их отменить. Напомним, что вопрос подняли после того, как год назад стало известно, что мэр Вячеслав Двораковский за три года получил из нищего городского бюджета премий на 7 миллионов!

После отмены премий народные избранники решили поднять оклад мэру Омска на 50%. Тут и стал известен размер голого оклада Оксаны Фадиной. Как сообщает Омск-Информ его размер вырос с 37 740 до 59 670 рублей.

Естественно, итоговая месячная зарплата главы города в несколько раз превышает голый оклад. К нему идут надбавки за работу сверх нормы, за различные звания, за работу со сведениями, составляющими гостайну. В 2015 году мэр Двораковский признался "Комсомолке", что получает порядка 350 тысяч в месяц. Вряд ли Оксана Фадина получает сильно меньше.

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