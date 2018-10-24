2018-10-24T14:42:01+03:00
Общество

С омских дорог снег будут убирать 300 машин

С 15 октября дорожники перешли на зимний режим работы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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С омских дорог снег будут убирать 300 машинС омских дорог снег будут убирать 300 машинФото: пресс-служба администрации города Омска
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Омские дорожники еще до наступления холодов начали готовиться к зиме. Как сообщили в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства» очищать городские объекты от снега и обрабатывать улицы города противогололедными материалами будет около 300 единиц техники.

Всего в автопарке техники, предназначенной для уборки города, числится 636 машин. В их числе 180 самосвалов, 60 единиц плужно-щеточной техники, семь современных снегопогрузчиков. В начале сентября в Омск поступила 81 единица новой дорожной техники. Машины станут дополнением к уже имеющейся технике.

Убирать снег и наледь с омских дорог и тротуаров, очищать остановки общественного транспорта будут помогать сезонные рабочие. Их планируют нанять 200 человек.

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