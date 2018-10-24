Маленькой омичке Оле Гусарь собрали деньги на сложную операцию, но ей еще предстоит долгая реабилитация

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-24T14:39:51+03:00

На восстановление в клинике необходимо срочно найти еще более 32 тысяч евро

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Неравнодушные люди благодаря общим усилиям и бесконечной вере мамы 9-летней Оли Гусарь смогли деньги на операцию в Германии. Без нее девочка медленно умирает каждый день. Ей поставили страшный и неизлечимый в нашей стране диагноз - энцефалит Расмуссена. Без хирургического вмешательства ее мозг начнет отмирать.

Но эту проблему уже решили - в ноябре Оля вместе с мамой едет в немецкую клинику на операцию. Но что делать дальше, пока непонятно. Ребенку предстоит долгая и дорогостоящая реабилитация. Медики уже выставили счет - 32 109 евро. При этом деньги необходимо собрать уже в ближайшее время.

Узнать, как помочь, можно здесь и здесь.