2018-10-24T14:14:30+03:00
Общество

Директор омского аэропорта идею назвать его в честь Летова считает провокацией

Ему кажется неправильным поднявшийся шум
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Директор Омского аэропорта назвал идею с Летовым провокациейДиректор Омского аэропорта назвал идею с Летовым провокациейФото: пресс-служба администрации города Омска
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На сегодняшней пресс-конференции директор омского аэропорта Сергей Зезюля выразил свое отношение к переименованию аэропорта.

– Мое отношение, неважно, к Летову или нет. Свое мнение нужно отстаивать с чувством собственного достоинства. Сейчас все идет в виде полудоступных провокаций. Остановки какие-то, неправильно это! – цитирует Омск-Информ слова директора.

Сергею Зезюле не нравится поднявшийся шум вокруг переименования. Активно продвигают кандидатуру Летова представители молодежных кругов. Однако старшее поколение не поддерживает смелые и радикальные идеи.

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