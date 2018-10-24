Директор омского аэропорта идею назвать его в честь Летова считает провокацией
Ему кажется неправильным поднявшийся шум
Директор Омского аэропорта назвал идею с Летовым провокациейФото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:
На сегодняшней пресс-конференции директор омского аэропорта Сергей Зезюля выразил свое отношение к переименованию аэропорта.
– Мое отношение, неважно, к Летову или нет. Свое мнение нужно отстаивать с чувством собственного достоинства. Сейчас все идет в виде полудоступных провокаций. Остановки какие-то, неправильно это! – цитирует Омск-Информ слова директора.
Сергею Зезюле не нравится поднявшийся шум вокруг переименования. Активно продвигают кандидатуру Летова представители молодежных кругов. Однако старшее поколение не поддерживает смелые и радикальные идеи.