Хоккеист Крис Верстиг все-таки покинет Омск

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-24T13:50:43+03:00

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Не слишком продолжительным оказалось сотрудничество легионера Криса Верстига с «Авангардом». Напомним, информация, что с ним будет подписан контракт, появилась еще перед началом сезона. Потом выяснилось, что играть в Омск канадца не отпускает жена. Через какое-то время все-таки удалось договориться, и обладатель Кубка Стенли приехал в Омск. Он даже пообещал болельщикам прочитать рэп, в случае победы в чемпионате России. Но выступал за «ястребов» он недолго.

По сообщению издания «Спорт-Экспресс», нападающий Крис Верстиг в ближайшее время покинет «Авангард» по семейным обстоятельствам.

Напомним, на счету 32-летнего канадца с начала сентября (3+2) очков в 11 играх регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-1».