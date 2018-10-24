Хоккеист Крис Верстиг все-таки покинет Омск
Не слишком продолжительным оказалось сотрудничество легионера Криса Верстига с «Авангардом». Напомним, информация, что с ним будет подписан контракт, появилась еще перед началом сезона. Потом выяснилось, что играть в Омск канадца не отпускает жена. Через какое-то время все-таки удалось договориться, и обладатель Кубка Стенли приехал в Омск. Он даже пообещал болельщикам прочитать рэп, в случае победы в чемпионате России. Но выступал за «ястребов» он недолго.
По сообщению издания «Спорт-Экспресс», нападающий Крис Верстиг в ближайшее время покинет «Авангард» по семейным обстоятельствам.
Напомним, на счету 32-летнего канадца с начала сентября (3+2) очков в 11 играх регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-1».