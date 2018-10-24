2018-10-24T13:42:30+03:00
Происшествия

В Таре снова поймали черных лесорубов

Им грозит 7 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Таре снова поймали черных лесорубовВ Таре снова поймали черных лесорубовФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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На севере Омской области вновь орудуют черные лесорубы. В апреле этого года полицейские уже задерживали банду, которая занималась незаконной вырубкой леса. Тогда на них даже жаловались президенту.

Сейчас полицейские выявили еще трех жителей Тары, которые промышляли незаконной вырубкой в разных точках Тарского района. Как сообщают в пресс-службе полиции, нарушители вырубили 210 кубов леса и нанесли ущерб в размере 2,7 миллиона рублей. У преступников изъяли шесть бензопил, два «Камаза» и два трактора, которые они использовали для вывоза леса.

Сейчас на лесорубов возбудили уголовное дело, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Незаконные рубки в Тарском районе.

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