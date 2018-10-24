На трассе Омск-Тюмень разбились грузовые машины

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-24T13:21:04+03:00

Один из водителей с травмами попал в больницу

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Очередная авария произошла на трассе Омск-Тюмень в районе 452 километра в Крутинском районе. 61-летний водитель на «Камазе» ехал из Омска в сторону Тюмени. Он, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил машину. В итоге «Камаз» столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», за рулем которого находился 43-летний водитель, сообщают в Госавтоинспекции.

В результате аварии водителя «Камаза» с серьезными травмами увезли в больницу, от его машины почти ничего не осталось и восстановлению она не подлежит.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.