На трассе Омск-Тюмень разбились грузовые машины
Один из водителей с травмами попал в больницу
На трассе Омск-Тюмень разбились грузовые машиныФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Очередная авария произошла на трассе Омск-Тюмень в районе 452 километра в Крутинском районе. 61-летний водитель на «Камазе» ехал из Омска в сторону Тюмени. Он, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил машину. В итоге «Камаз» столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», за рулем которого находился 43-летний водитель, сообщают в Госавтоинспекции.
В результате аварии водителя «Камаза» с серьезными травмами увезли в больницу, от его машины почти ничего не осталось и восстановлению она не подлежит.
Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Водитель Камаза попал в больницуФото: vk.com