2018-10-24T12:40:55+03:00
Общество

В Омске перестанут посыпать дороги солью с песком

Вместо этого их будут обрабатывать жидкими реагентами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске перестанут посыпать дороги пескомВ Омске перестанут посыпать дороги пескомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Этой зимой в Омске часть дорог в центре города будут обрабатывать новыми реагентами. По стоимости они будут дороже, чем привычные песко-соляные смеси, зато эффективнее. Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров, он ездил в Пермь на завод по производству жидких реагентов.

На использование новых веществ готовится заявка, их закупят, как только будет финансирование. По информации властей, скорее всего, жидкие реагенты омичи смогут увидеть на улицах только в марте следующего года.

Пока новые реагенты еще не закупили, дорожники подготовили песко-соляную смесь для улиц города. Для зимнего периода такой смеси необходимо 69 тысяч тонн.

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