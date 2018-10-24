2018-10-24T13:26:12+03:00
Общество

В Омске начальница почты, укравшая больше 700 тысяч, пойдет под суд

Она подделывала отчетность
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске будут судить начальницу почты, укравшую больше 700 тысячВ Омске будут судить начальницу почты, укравшую больше 700 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Руководителя отделения почтовой связи в Кировском округе обвиняют в присвоении 770 тысяч рублей. По версии следствия, она получала от операторов отделения деньги, после этого в электронные ведомости она вносила неверные сведения, присваивая часть суммы себе.

Как сообщают в областной прокуратуре, женщина похитила больше 700 тысяч и потратила их на личные нужды. Когда следователи раскрыли преступление, она признала вину. На нее завели уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Дело сейчас передали в суд.

В пресс-службе "Почты России" нам пояснили, что правонарушение было выявлено сотрудниками службы безопасности в ходе внутреннего расследования. В настоящее время женщина не работает на предприятии.

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