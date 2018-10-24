В омском Политехе голосовали за имя для аэропорта

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-24T11:40:58+03:00

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Такого интереса к проекту «Великие имена России», как в Омске, похоже не ожидали даже сами организаторы. Напомним, омичам, как и жителям еще 45 российских регионов предложили самим выбрать, именем кого из выдающихся земляков будет назван местный аэропорт. В нашем городе проект, поддерживаемый Общественной палатой Омской области, восприняли с большим воодушевлением – уже ломаются копья сторонников того или иного претендента. Пока в списке 10 кандидатов – среди них действительно знаковые для региона фигуры – спортсмен Виктор Блинов, художник Михаил Врубель, поэт Роберт Рождественский, музыкант Егор Летов, авиаконструктор Андрей Туполев, Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, политик Сергей Манякин, актер Михаил Ульянов и военный Дмитрий Язов.

Помогают в реализации проекта участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». У них уже есть богатый опыт проведения таких акций.

- Мы понимали, что будем вкладывать в проект все свои силы, но даже не ожидали, что люди настолько активно будут объединяться и так усиленно поддерживать тех или иных кандидатов. Это здорово! - рассказал руководитель омского отделения организации Павел Шильников. - Если мы посмотрим повестку этого события в информационном поле, то увидим, что наш регион выделяется из всех. Наши небольшие объединения населения делают действительно крутые штуки, которые помогают нашему городу светиться. О нем, наконец, начали говорить в позитивном ключе. Сейчас что-то готовят общественные ветеранские организации, стройотрядовцы.

Волонтеры уже начали проводить опросы среди жителей города. При этом выбраны 11 точек, где могут быть представлены самые разные представители общества. Например, 24 октября волонтеры работали в Техническом университете, а накануне в – аэропорту. Также можно будет оставить свое мнение в нескольких крупных торговых центрах.

- Вчера я работала на инфостойке в аэропорту, - рассказала волонтер проекта «Великие имена России» Валерия Петрова. - Есть, конечно, люди, которые торопятся и проходят мимо, но много и тех, кому очень важно заявить свое мнение. Я решила поучаствовать, потому что это очень важный проект, бренд нашего региона. Это лицо города, люди будут приезжать и сразу узнавать о человеке, который его прославил. Думаю, гости будут интересоваться не только им, но и Омском в целом. Туристы будут чаще приезжать к нам.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

На сайте ВеликиеИмена.рф или по телефону 8(3812) 21-37-12.