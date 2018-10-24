В центре Омска изменилась схема движения под метромостом

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-24T12:51:55+03:00

Теперь для заезда на мост омичам придется ехать по дальнему кольцу

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Власти поменяли схему движения под метромостом. Ранее при движении по улице Красный Путь омичи выполняли правый поворот, проезжая под метромостом по первому полукольцу, и затем, пересекая Красный Путь, выезжали на мост в сторону Левого Берега.

Как сообщили в ГИБДД, сейчас эту схему поменяли. Теперь водители на легковых машинах должны проезжать по дальнему кольцу, чтобы заехать на мост. По ближнему полукольцу могут ехать только грузовые автомобили или общественный транспорт. При этом приоритет у водителей, которые едут по ближнему полукольцу.На подъезде к мосту расставили соответствующие дорожные знаки.

В Госавтоинспекции напомнили водителям об измененной еще весной схеме движения, так как омичи продолжают ездить по-старому.