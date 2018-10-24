2018-10-24T12:51:55+03:00
Общество

В центре Омска изменилась схема движения под метромостом

Теперь для заезда на мост омичам придется ехать по дальнему кольцу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В центре Омска изменилась схема движения под метромостомВ центре Омска изменилась схема движения под метромостомФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Власти поменяли схему движения под метромостом. Ранее при движении по улице Красный Путь омичи выполняли правый поворот, проезжая под метромостом по первому полукольцу, и затем, пересекая Красный Путь, выезжали на мост в сторону Левого Берега.

Как сообщили в ГИБДД, сейчас эту схему поменяли. Теперь водители на легковых машинах должны проезжать по дальнему кольцу, чтобы заехать на мост. По ближнему полукольцу могут ехать только грузовые автомобили или общественный транспорт. При этом приоритет у водителей, которые едут по ближнему полукольцу.На подъезде к мосту расставили соответствующие дорожные знаки.

В Госавтоинспекции напомнили водителям об измененной еще весной схеме движения, так как омичи продолжают ездить по-старому.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор омского аэропорта идею назвать его в честь Летова считает провокацией
В омской курятине обнаружили сальмонеллы
Хоккеист Крис Верстиг все-таки покинет Омск
В Таре снова поймали черных лесорубов
На трассе Омск-Тюмень разбились грузовые машины
В Омске перестанут посыпать дороги солью с песком
В Омске начальница почты, укравшая больше 700 тысяч, пойдет под суд
В омском Политехе голосовали за имя для аэропорта
Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
В Омской области черные лесорубы вырубили 20 сосен
Современные щадящие нейрохирургические методики для омских пациентов
Для обогрева омичей, эвакуированных из горящего дома на набережной, подогнали автобус
Названы топ 10 крупнейших налогоплательщиков Омска и области
В Омске тушат пожар в жилом доме на Иртышской набережной