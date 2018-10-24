В Омской области черные лесорубы вырубили 20 сосен

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-24T11:23:30+03:00

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В районе реки Тевриз неизвестные вырубили 20 сосен и нанесли существенный ущерб природе региона. Сейчас после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ущерб за спиленные деревья составил свыше 327 тысячи рублей. В ходе проверки установили, что деревья на данном участке не предоставлялись физическим или юридическим лицам для заготовки древесины.

Сейчас следователи разыскивают преступников.