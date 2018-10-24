2018-10-24T11:23:30+03:00
Общество

В Омской области черные лесорубы вырубили 20 сосен

Их сейчас ищут силовики
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Черные лесорубы в Омской области вырубили 20 сосенЧерные лесорубы в Омской области вырубили 20 сосенФото: Олег УКЛАДОВ
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В районе реки Тевриз неизвестные вырубили 20 сосен и нанесли существенный ущерб природе региона. Сейчас после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ущерб за спиленные деревья составил свыше 327 тысячи рублей. В ходе проверки установили, что деревья на данном участке не предоставлялись физическим или юридическим лицам для заготовки древесины.

Сейчас следователи разыскивают преступников.

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