2018-10-24T09:55:14+03:00
Происшествия

Для обогрева омичей, эвакуированных из горящего дома на набережной, подогнали автобус

Сейчас огонь уже потушили
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба МЧС России по Омской области
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Инцидент произошел сегодня, 24 октября, утром на Иртышской набережной.

- В 10.26 по местному времени поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома в Центральном округе города Омска. К тушению привлечены 10 человек и 4 единицы техники, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - В 15.18 пожар в Центральном округе города Омска полностью ликвидирован.

Из-за происшествия пришлось эвакуировать 9 жильцов, еще 18 человек смогли выйти на улицу самостоятельно. Сейчас для обогрева людей к месту ЧП подогнали теплый автобус.

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