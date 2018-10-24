2018-10-24T09:36:43+03:00
Общество

Названы топ 10 крупнейших налогоплательщиков Омска и области

В областной бюджет они внесли 12,7 млрд рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Названы топ 10 крупнейших налогоплательщиков Омска и областиНазваны топ 10 крупнейших налогоплательщиков Омска и областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Федеральной налоговой службе подвели итоги за 9 месяцев этого года. В ведомстве назвали дсять крупнейших налогоплательщшиков нашего региона. От них в федеральный бюджет поступило 38 млрд рублей. В областной бюджет крупнейшие компании региона внесли меньше - 12,7 млрд рублей.

Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в областной бюджет:

- АО "Сан Инбев",

- АО "Газпромнефть – Омский НПЗ",

- ПАО "Сбербанк России",

- ООО "Полиом",

- ПАО "Газпром нефть",

- ОАО "Российские железные дороги",

- АО "Территориальная генерирующая компания №11",

- ПАО "Транснефть",

- АО «Транснефть - Западная Сибирь",

- АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют".

В бюджет Омска от крупнейших налогоплательщиков поступило всего 600 миллионов. В первую тройку компаний, пополнивших бюджет Омска входят: АО "Газпромнефть – Омский НПЗ", ООО "Полиом" и ОАО "Российские железные дороги".

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