Названы топ 10 крупнейших налогоплательщиков Омска и области
В Федеральной налоговой службе подвели итоги за 9 месяцев этого года. В ведомстве назвали дсять крупнейших налогоплательщшиков нашего региона. От них в федеральный бюджет поступило 38 млрд рублей. В областной бюджет крупнейшие компании региона внесли меньше - 12,7 млрд рублей.
Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в областной бюджет:
- АО "Сан Инбев",
- АО "Газпромнефть – Омский НПЗ",
- ПАО "Сбербанк России",
- ООО "Полиом",
- ПАО "Газпром нефть",
- ОАО "Российские железные дороги",
- АО "Территориальная генерирующая компания №11",
- ПАО "Транснефть",
- АО «Транснефть - Западная Сибирь",
- АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют".
В бюджет Омска от крупнейших налогоплательщиков поступило всего 600 миллионов. В первую тройку компаний, пополнивших бюджет Омска входят: АО "Газпромнефть – Омский НПЗ", ООО "Полиом" и ОАО "Российские железные дороги".