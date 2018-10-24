2018-10-24T09:33:35+03:00
Происшествия

В Омске тушат пожар в жилом доме на Иртышской набережной

О пострадавших пока не сообщается
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске тушат пожар в жилом доме на НабережнойВ Омске тушат пожар в жилом доме на НабережнойФото: ГУ МЧС России по Омской области
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В центре Омска на Иртышской Набережной в пятиэтажном доме тушат пожар. Он начался примерно в половину одиннадцатого. Загорелась квартира на третьем этаже дома, сообщают в пресс-службе МЧС.

По фотографиям видно, что в квартире выбиты стекла, идет дым и стены в черной гари. К тушению пожара от МЧС России привлечены 10 человек и 4 единицы техники. Жильцы дома выбежали на улицу. У подъезда сейчас дежурит машина реанимации. По оперативной информации спасены 9 человек, 15 эвакуировались самостоятельно.

Из окна квартиры идет дым Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Из окна квартиры идет дымФото: ГУ МЧС России по Омской области

Жильцы эвакуированы Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Жильцы эвакуированыФото: ГУ МЧС России по Омской области

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