2018-10-24T07:50:59+03:00
Общество

Названы самые пьющие города: Омск в списке

Наш город занял 23-е место
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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У нас 23-е место в рейтинге.У нас 23-е место в рейтинге.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Необычное социологическое исследование провел Zoom Market. Его авторы опросили россиян в возрасте от 19 до 73 лет с целью выявить самый пьющий город. У людей оточняли: «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Составлен ТОП-25 самых пьющих городов. Лидеры по количеству употребляемого спиртного как оказалось, находятся в Саратове. Ханты-Мансийск - второй. В лидерах помимо всего прочего Пермь и Саранск.

В этом исследовании нашлось место и Омску. У нас 23-е место в рейтинге. Омичи пьют реже саратовцев и пермяков. Рядом в таблице Самара и Владивосток. Всего же было опрошено более 3 тысяч человек.

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