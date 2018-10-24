В Омске три автобуса изменили маршруты

СЕГОДНЯ 08:03 2018-10-24T08:03:50+03:00

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По просьбам горожан изменены схемы движения некоторых маршрутов. Уже с этой субботы, 27 октября, некоторые маршруты станут ходить по-новому.

Как сообщили в департаменте транспорта, изменит привычный маршрут № 30 «Железнодорожная больница – поселок Армейский». Схема движения будет продлена до Привокзального поселка. Автобусы поедут по улице Лобкова, далее по проспекту Маркса до площади Серова и по улице Карбышева до конечного пункта «Железнодорожная больница» в Привокзальном поселке.

Также автобусы маршрута №31Н «Поселок Светлый – ООО «Лента» теперь начнет ездить по улице Красный путь, теперь исключается проезд по улицам 7-й Северной и Герцена.

Автобусы маршрута № 302 «Омский нефтеперерабатывающий завод – поселок Ермак – поселок Новостройка» вместо конечного пункта «Кожевенный завод» будут следовать по улице Семиреченской до конечного пункта «Поселок Новостройка».