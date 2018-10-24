2018-10-24T07:35:27+03:00
Общество

В Омске частично отключат воду

Это произойдет из-за ремонта водопровода в Октябрьском, Советском и Центральном округа
Анна МИКУЛА
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Омичам рекомендуют запастись питьевой водой.Омичам рекомендуют запастись питьевой водой.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Сегодня, 24 октября, специалисты омского водоканала проведут плановые работы на водопроводных сетях в Октябрьском, Советском и Центральном округах Омска. В связи с этим в части домов временно отключат воду.

- Масштабные работы пройдут на сетях Кордного поселка в Октябрьском округе. Сотрудники предприятия заменят запорную арматуру на магистральном водопроводе. Ряд потребителей переключат на водоснабжение по новому трубопроводу. На время ремонтных работ будет обеспечен подвоз питьевой воды в автоцистерне. Автомобиль с 10.00 будет установлен у школы-интерната № 5 (5-я Кордная, 7), - сообщает пресс-служба омской мэрии. - Также завтра локальные работы на сетях водопровода пройдут в Советском округе. В течение дня в домах №№ 74 и 76 по улице Магистральной будет отсутствовать вода. В Центральном округе работы проведут в ночное время, чтобы свести к минимуму неудобства для организаций и жителей.

Омичам рекомендуют запастись питьевой водой.

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