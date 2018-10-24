В Омске 25 новых автобусов распределили по маршрутам

СЕГОДНЯ 07:29 2018-10-24T07:30:21+03:00

На омские дороги вышли еще 25 новых автобусов Фото: пресс-служба администрации города Омска

Всего автопарк города пополнился на 100 таких машин

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Сегодня распределили по маршрутам еще 25 новых автобусов. Машины среднего класса «ПАЗ Вектор Некст» были закуплены в 2018 году. Автопарк Пассажирского предприятия № 8 пополнился 100 такими машинами.

Сейчас новые автобусы распределены по маршрутам № 45, 125, 23, 29, 51, 61, 95, 88, 21, 46, также они появятся на обновленном 17-м маршруте «Железнодорожный вокзал — Аэропорт — поселок Новостройка», сообщают в департаменте транспорта.

До конца года в город поступят еще 20 автобусов большого класса, которые будут работать на природном газе.