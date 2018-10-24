В центре Омска на пять дней перекроют улицу

СЕГОДНЯ 07:02 2018-10-24T07:02:41+03:00

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Несмотря на наступление холодов, ремонт дорог в городе продолжается. В ближайшие дни отремонтируют одну из улиц в Центральном округе. На улице 2-ой Производственной планируют уложить асфальт. Из-за дорожных работ улицу для всех видов транспорта перекроют.

Как сообщают в мэрии Омска, движение по улице ограничат на 4 дня - с 08:00 24 октября до 22:00 28 октября. Работы по укладке асфальта будут выполнять специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. У них осталось менее пяти дней на ремонт дороги.

Омичей просят учитывать изменения в дорожном движении и планировать маршруты заранее.