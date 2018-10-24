2018-10-24T07:41:16+03:00
Общество

Директором омского «Спецавтохозяйства», занимающегося отловом собак, стала зоозащитница

Горожане надеются, что ей удастся навести там порядок
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Зоозащитники надеются, что теперь условия содержания отловленных собак станут хотя бы приемлемыми.Зоозащитники надеются, что теперь условия содержания отловленных собак станут хотя бы приемлемыми.Фото: Анна МИКУЛА
Изменить размер текста:

К омскому «Спецавтохозяйству» у жителей уже давно накопилось много вопросов. Горожане не разделяют методов работы бюджетной организации. Она, напомним, занимается отловом бродячих животных и дальнейшей их утилизацией. При этом, как не раз заявляли зоозащитники, попавшие туда звери ждут своей участи в не самых лучших условиях.

Накануне стало известно, что бывшего директора Владимира Плеханова, руководившего САХом четыре года, уволили. На его место назначена омская зоозащитница Валерия Бегма. Горожане надеются, что ей удастся навести там порядок и создать условия для временного содержания животных, которые будут лучше прежних.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы топ 10 крупнейших налогоплательщиков Омска и области
В Омске тушат пожар в жилом доме на Иртышской набережной
Предложение от крупнейшего производителя по сотовому и монолитному поликарбонату ООО «Полисервис»
В горшечных растениях обнаружили вредителя
В Омске три автобуса изменили маршруты
Названы самые пьющие города: Омск в списке
В Омске 25 новых автобусов распределили по маршрутам
В Омске частично отключат воду
В центре Омска на пять дней перекроют улицу
На Горбатом мосту пошли трещины
Омского педофила изнасиловавшего и чуть не задушившего 13-летнюю девочку, приговорили к 15 годам колонии
Вертолет в Омской области упал из-за попавшей в воздухозаборник птицы
«Росводоканал Омск» проведёт ремонтные работы в трёх округах Омска
На пожаре в частном секторе Омска сгорели два человека
«Росводоканал Омск» назвал популярные способы передачи показаний приборов учёта
Следственный комитет проверит омскую семью, где избивали школьницу
Омские полицейские раскрыли кражу из автомобиля за полчаса
В Омском частном секторе тушили пожар повышенной сложности
В Омской области мать оставила умирать новорожденного в уличном туалете
В Омске студенты хотели угнать машину, чтобы уехать из клуба домой
Малоинвазивная нейрохирургия может творить чудеса