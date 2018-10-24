Директором омского «Спецавтохозяйства», занимающегося отловом собак, стала зоозащитница

СЕГОДНЯ 06:36 2018-10-24T07:41:16+03:00

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К омскому «Спецавтохозяйству» у жителей уже давно накопилось много вопросов. Горожане не разделяют методов работы бюджетной организации. Она, напомним, занимается отловом бродячих животных и дальнейшей их утилизацией. При этом, как не раз заявляли зоозащитники, попавшие туда звери ждут своей участи в не самых лучших условиях.

Накануне стало известно, что бывшего директора Владимира Плеханова, руководившего САХом четыре года, уволили. На его место назначена омская зоозащитница Валерия Бегма. Горожане надеются, что ей удастся навести там порядок и создать условия для временного содержания животных, которые будут лучше прежних.