На Горбатом мосту пошли трещины

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-23T16:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

При очередном плановом обследовании Горбатого моста обнаружили провалы и трещины. По словам специалистов, это связано с перепадами температур. Выявленные дефекты решили устранить в срочном порядке.

Деформированные участки асфальта вырубили, обработали их специальной битумной эмульсией, которая при нагревании до 60 градусов обеспечивает хорошее сцепление основания с асфальтобетонной смесью.

- В целях обеспечения безопасности транспортных средств мы обязаны ликвидировать эти выбоины и восстановить дорожную одежду. На отремонтированных участках асфальт продержится как минимум до весны и будет обеспечивать безопасный проезд по этому участку дороги, - пояснил главный инженер предприятия «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Алексей Попов. - На мостовом сооружении велики амплитудные колебания, большая интенсивность движения и увеличенная грузоподъемность машин. Все эти факторы приводят к большей изнашиваемости дорожного покрытия, чем на городских автомагистралях. Благодаря своевременному обнаружению и оперативному устранению дефектов мы можем продлить период эксплуатации дорожного полотна на Октябрьском мосту.