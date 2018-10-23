Омского педофила изнасиловавшего и чуть не задушившего 13-летнюю девочку, приговорили к 15 годам колонии

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-23T15:58:26+03:00

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В Центральном районном суде вынесли приговор омичу, который сначала ограбил, а потом изнасиловал и едва не убил 13-летнюю девочку.

Испугавшись того, что натворил извращенец начал душить подростка. После того, как девочка потеряла сознание, он решил, что она мертва, и сбежал. при этом свою жертву бросил на морозе без одежды и обуви. Но девочка очнулась и выжила. Она смогла добраться до людей и попросить о помощи.

- В результате, суд, приняв во внимание совокупность смягчающих вину обстоятельств, в том числе, явку с повинной, частичное признание вины и заявленное раскаяние, наличие малолетнего ребенка, привлечение к уголовной ответственности впервые, а также отягчающее обстоятельство - совершение преступлений в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, назначил подсудимому окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием первых двух лет лишения свободы в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима, - рассказали в Центральном районном суде. - Заявленные исковые требования законного представителя потерпевшей в сумме 1 004 100 рублей суд удовлетворил в полном объеме.

Гособвинение посчитало наказание для обвиняемого слишком мягким и подало апелляцию на это решение суда.