Вертолет в Омской области упал из-за попавшей в воздухозаборник птицы

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-23T15:48:15+03:00

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Напомним, происшествие случилось 1 июня. Вертолет с тремя членами экипажа и двумя авиатехниками, летевший после ремонта в Омске, совершил аварийную посадку в поле под Омском. Приземление было настолько жестким, что у вертолета отломился хвост. По счастью, никто из находившихся на борту серьезно не пострадал. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликовали предварительные результаты экспертизы.

- В результате исследований фрагментов птицы установлено, что они принадлежат канюку. Это хищник средних размеров, примерно на треть крупнее вороны, плотного телосложения, с широкими закругленными крыльями. Вес канюка может быть 550 - 1300 г, длина 46 - 53 см, размах крыла 100 - 130 см, - говорится в отчете.