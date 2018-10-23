На пожаре в частном секторе Омска сгорели два человека
Их личности сейчас устанавливаются
Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области
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Трагедией закончился пожар на улице 4-ой Северной. Ему присвоили повышенную сложность из-за того, что все происходило в частном секторе, и огонь мог перекинуться с горящего дома на соседние постройки.
Пожар уже потушили, но при разборах завалов обнаружили тела погибших.
- Было обнаружено два тела, личности погибших сейчас устанавливаются, - рассказала официальный представитель СУСК России по Омской области Лариса Болдинова. - По предварительным данным, они были бездомными.
причины и обстоятельства случившегося будут установлены после проверки.