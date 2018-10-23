2018-10-23T15:12:35+03:00
Общество

На пожаре в частном секторе Омска сгорели два человека

Их личности сейчас устанавливаются
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба МЧС России по Омской области
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Трагедией закончился пожар на улице 4-ой Северной. Ему присвоили повышенную сложность из-за того, что все происходило в частном секторе, и огонь мог перекинуться с горящего дома на соседние постройки.

Пожар уже потушили, но при разборах завалов обнаружили тела погибших.

- Было обнаружено два тела, личности погибших сейчас устанавливаются, - рассказала официальный представитель СУСК России по Омской области Лариса Болдинова. - По предварительным данным, они были бездомными.

причины и обстоятельства случившегося будут установлены после проверки.

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