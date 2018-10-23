Следственный комитет проверит омскую семью, где избивали школьницу

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-23T14:15:57+03:00

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Напомним, информация об издевательствах над 14-летней омичкой появилась после того, как она сбежала из дома. Девочка рассказала полицейским, что родные родители регулярно ее избивали и оскорбляли, когда напивались.

Следственный комитет начал проверку этого сообщения.

- В ходе проверки следователи намерены выяснить условия жизни и воспитания несовершеннолетней, у которой, по сообщению СМИ, на теле остались следы избиения, и дать принципиальную правовую оценку действиям не только родителей (по ст. 117 УК РФ - истязание), но и сотрудников социальных и иных служб по осуществлению контроля за условиями жизни детей, - сообщает пресс-служба областного СУСК.

Добавим, что школьница сейчас находится в реабилитационном центре, а ее родителям может грозить наказание вплоть до лишения свободы.