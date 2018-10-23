Омские полицейские раскрыли кражу из автомобиля за полчаса

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-23T14:11:39+03:00

Полицейские раскрыли кражу из автомобиля за полчаса Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Жительница Ленинского округа в панике обратилась в полицию. Из ее «Мазды», припаркованной возле СТО, пропал ноутбук и сумка. Полицейские сразу же разослали ориентировку на похищенные вещи.

Спустя полчаса сотрудники ДПС остановили машину, в которой заметили похожие по приметам сумку и ноутбук. Водитель машины сказал, что нашел данные вещи. Как выяснилось, 40-летний житель Полтавского района приобрел сканирующее устройство – код-граббер. С помощью него он смог открыть припаркованный автомобиль и похитил оттуда вещи.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до 5 лет.