2018-10-23T14:11:39+03:00
Общество

Омские полицейские раскрыли кражу из автомобиля за полчаса

Они вернули владелице сумку и ноутбук
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Полицейские раскрыли кражу из автомобиля за полчасаПолицейские раскрыли кражу из автомобиля за полчасаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Жительница Ленинского округа в панике обратилась в полицию. Из ее «Мазды», припаркованной возле СТО, пропал ноутбук и сумка. Полицейские сразу же разослали ориентировку на похищенные вещи.

Спустя полчаса сотрудники ДПС остановили машину, в которой заметили похожие по приметам сумку и ноутбук. Водитель машины сказал, что нашел данные вещи. Как выяснилось, 40-летний житель Полтавского района приобрел сканирующее устройство – код-граббер. С помощью него он смог открыть припаркованный автомобиль и похитил оттуда вещи.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до 5 лет.

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