Омские полицейские раскрыли кражу из автомобиля за полчаса
Жительница Ленинского округа в панике обратилась в полицию. Из ее «Мазды», припаркованной возле СТО, пропал ноутбук и сумка. Полицейские сразу же разослали ориентировку на похищенные вещи.
Спустя полчаса сотрудники ДПС остановили машину, в которой заметили похожие по приметам сумку и ноутбук. Водитель машины сказал, что нашел данные вещи. Как выяснилось, 40-летний житель Полтавского района приобрел сканирующее устройство – код-граббер. С помощью него он смог открыть припаркованный автомобиль и похитил оттуда вещи.
Как рассказали в пресс-службе омской полиции, сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до 5 лет.