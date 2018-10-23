2018-10-23T13:30:50+03:00
Происшествия

В Омском частном секторе тушили пожар повышенной сложности

Возгорание произошло на 4-ой Северной
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба МЧС России по Омской области
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В Омске произошло довольно серьезное ЧП. В частном секторе практически в центре города произошел сильный пожар, которому присвоили категорию повышенной сложности. Была опасность, что огонь перекинется на стоящзие рядом дома.

- В 12.57 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в частном секторе в доме площадью 60 квадратных метров на улице 4-ой Северной, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - Пожару присвоен повышенный номер. На месте работают семь автоцистерн и 34 человека. Они провели разбор и проливку конструкций в частном доме во избежание повторного возгорания.

В 15.18 пожар в Центральном округе города Омска полностью ликвидирован.

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

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