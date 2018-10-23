2018-10-23T11:09:26+03:00
Общество

В Омской области мать оставила умирать новорожденного в уличном туалете

Младенца спасла его бабушка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области женщина бросила новорожденного в уличном туалетеВ Омской области женщина бросила новорожденного в уличном туалетеФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Молодая мама, которой всего 19 лет, ночью родила ребенка в заброшенном уличном туалете. Это произошло в одном из сел Одесского района. Ребенок был нежеланный, поэтому она решила его оставить его в туалете. Шансов выжить в такой ситуации у ребенка было не много - ночью холодает до минусовой температуры.

Как сообщают в Следственном комитете по Омской области, младенца спасло лишь то, что мать роженицы выследила дочь и нашла новорожденную внучку. Сейчас здоровый ребенок находится в социальном учреждении.

На горе-мать завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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