В Омской области мать оставила умирать новорожденного в уличном туалете

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-23T11:09:26+03:00

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Молодая мама, которой всего 19 лет, ночью родила ребенка в заброшенном уличном туалете. Это произошло в одном из сел Одесского района. Ребенок был нежеланный, поэтому она решила его оставить его в туалете. Шансов выжить в такой ситуации у ребенка было не много - ночью холодает до минусовой температуры.

Как сообщают в Следственном комитете по Омской области, младенца спасло лишь то, что мать роженицы выследила дочь и нашла новорожденную внучку. Сейчас здоровый ребенок находится в социальном учреждении.

На горе-мать завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит до пяти лет тюрьмы.