В Омске студенты хотели угнать машину, чтобы уехать из клуба домой

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-23T10:55:58+03:00

В Омске студенты хотели угнать машину, чтобы уехать из клуба Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Двое нетрезвых людей в районе городской клинической больницы №1 находились в машине с разбитым стеклом и торчащими проводами. Этим они привлекли внимание полицейских. Люди в форме попросили у парней документы на машину, однако их не оказалось.

Двое омичей, одному из которых 18 лет, а другому 20 возвращались домой из клуба. Они увидели припаркованные «Жигули» и решили добраться на ней домой. После этого разбили стекло, открыли дверь, но не успели замкнуть провода зажигания, чтобы уехать, сообщают в пресс-службе омской полиции.

Владельцу машины сообщили о происшествии, он написал заявление в полицию и оценил сумму ущерба в 35 тысяч рублей. Сейчас студентов задержали, им грозит до 7 лет лишения свободы.