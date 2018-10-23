2018-10-23T09:51:58+03:00
Происшествия

В Омской области вылетевшие на встречку «Жигули» сильно покорежило, водитель выжил

По предварительным данным, мужчина был пьян
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
Изменить размер текста:

В рубашке родился водитель «Жигулей», которые накануне буквально смяло во время аварии. Инцидент произошел на 731 км автодороги Челябинск - Новосибирск в Москаленском районе.

По предварительным данным, 25-летний водитель выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась со «Сканией» с прицепом. Также сообщается, что в момент происшествия мужчина был пьян. Несмотря на то, что Жигули превратились в груду металла, водитель чудом остался жив.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21061 доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омском частном секторе тушат пожар повышенной сложности
В Омской области мать оставила умирать новорожденного в уличном туалете
В Омске студенты хотели угнать машину, чтобы уехать из клуба домой
Малоинвазивная нейрохирургия может творить чудеса
Вебинар для омских предпринимателей «Wi-Fi-маркетинг - точка роста вашего бизнеса»
Омичка хотела заработать на бирже и лишилась почти ста тысяч
Омичи жалуются на светофоры на улице Ленина
Пьяный омич угрожал ножом водителю, которому поцарапал машину
Омская школьница неделю пряталась у одноклассницы от регулярно избивавших ее родителей
В Омской области грузовая «газель» насмерть сбила пешехода
Из Омска запустят рейсы в Тюмень и Екатеринбург
В Омске эвакуировали 49 человек из-за перегоревшей лампочки
В Омской области водителя, дважды севшего за руль пьяным, отправили в колонию
«Омскэнерго» повышает качество обслуживания и внедряет дополнительные сервисы
Предписания надо исполнять полностью
В Омске заблокировали семь сайтов по продаже липовых дипломов
Аглая Тарасова: «Лежала на столе в морге и думала: «Как я дошла до такой жизни?»
За сломанную ногу управляющая компания выплатит омичу 70 тысяч
В старых омских автобусах потеплеет
В Омске школьница разбилась, выпав из окна многоэтажки
Владимир Гуселетов инициировал проведение профилактического мероприятия в омском адаптивном интернате
В мэрии Омска прокомментировали проблему с часами на Ленина
В Нефтяниках на полтора дня перекроют целую улицу