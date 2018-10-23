В Омской области вылетевшие на встречку «Жигули» сильно покорежило, водитель выжил

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-23T09:51:58+03:00

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В рубашке родился водитель «Жигулей», которые накануне буквально смяло во время аварии. Инцидент произошел на 731 км автодороги Челябинск - Новосибирск в Москаленском районе.

По предварительным данным, 25-летний водитель выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась со «Сканией» с прицепом. Также сообщается, что в момент происшествия мужчина был пьян. Несмотря на то, что Жигули превратились в груду металла, водитель чудом остался жив.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21061 доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщает пресс-служба областного УМВД.