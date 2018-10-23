Омичи жалуются на светофоры на улице Ленина

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-23T09:15:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичи уже не в первый раз жалуются на странную работу светофоров на улице Ленина. Там постоянно собираются пробки.

- Каждый день езжу по улице Ленина в сторону Ленинградской площади. Пробка начинается с начала отремонтированного моста! Подъезжаем к светофору пересечения Лермонтова. Красный отсчитывает 50 секунд. За 15.20 секунд все авто с Лермонтова проезжают перекресток и тупо 30 секунд стоят на пустом перекрестке, в то время как сзади набивается пробка. Зеленый. Едем. И? Через 50 метров светофор и он прям специально становится красным прям тут же. И стоишь дальше. Неужели нельзя настроить грамотно светофоры и трафик в городе? Лермонтова и Броз Тито улицы одностороннего движения, с маленьким трафиком, - возмущается анонимный автор в паблике «Аварийный Омск».

Комментаторы уже предложили выход из положения - большинство водителей объезжают этот участок по проспекту Карла Маркса. Появилась даже теория заговоров.

- Все плавно идет к тому, что в итоге скажут: «Ну, вот видите, ехать нет возможности, теперь делаем эту улицу пешеходной», - предполагает один из подписчиков.

Тем временем, в мэрии уже пообещали отрегулировать работу светофоров.