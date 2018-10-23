2018-10-23T09:13:19+03:00
Общество

Омичка хотела заработать на бирже и лишилась почти ста тысяч

Сейчас мошенников ищет полиция
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка хотела сыграть на бирже и лишилась почти ста тысячОмичка хотела сыграть на бирже и лишилась почти ста тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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31-летняя жительница Нефтяников увидела в интернете броскую рекламу, которая сулила крупный выигрыш на трейдовой бирже. Женщина зарегистрировалась на специальном сайте, чтобы попробовать свои силы на финансовом рынке. На интернет-ресурсе женщина открыла личный счет и внесла на него 94 тысячи рублей.

Однако через несколько дней омичка обнаружила, что ее вложенные деньги пропали. Женщина попыталась связаться с кем-то по телефонам, указанным на сайте, однако ей никто не ответил. После этого сибирячка пошла в полицию.

Как сообщают в пресс-службе полиции, сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба. Максимальный срок по данной статье, в случае если мошенников найдут, 5 лет лишения свободы.

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