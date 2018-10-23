2018-10-23T08:59:40+03:00
Общество

Омская школьница неделю пряталась у одноклассницы от регулярно избивавших ее родителей

В отношении матери и отца девочки возбудили уголовное дело
Анна МИКУЛА
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Девочка пожаловалась на родителей.Девочка пожаловалась на родителей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Семья Ивановых* живет в садовом товариществе в Советском округе. О том, что у них происходит, стало известно только после того, как их 14-летняя дочь сбежала. Как выяснилось, она неделю пряталась у одноклассницы, опасаясь расправы родителей. Девочка рассказала, что мать и отец регулярно напивались, а после избивали и оскорбляли ее.

- Полицейскими выявлены факты нанесения телесных повреждений ребенку, подтвержденные заключением судебно-медицинской экспертизы, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Инспекторами по делам несовершеннолетних собирается материал для решения вопроса о лишении родительских прав. Девочка изолирована из семьи и помещена в реабилитационный центр.

36-летней матери и 37-летнему отцу грозит штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

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