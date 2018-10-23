2018-10-23T08:42:05+03:00
Происшествия

В Омской области грузовая «газель» насмерть сбила пешехода

Следователи сейчас выясняют, как это могло произойти
Анна МИКУЛА
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Сбитый мужчина скончался в больнице.Сбитый мужчина скончался в больнице.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дорожно-транспортное происшествие, закончившееся трагедией случилось вечером 22 октября в районе 471 километра автодороги Тюмень - Омск в Тюкалинском районе.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ГАЗ-2790, мужчина 1983 года рождения, двигаясь со стороны Омска в направлении Тюмени, допустил наезд на мужчину 1977 года рождения, находившегося на проезжей части. В результате пешеход скончался в медицинском учреждении, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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