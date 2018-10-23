2018-10-23T08:59:53+03:00
Общество

Пьяный омич угрожал ножом водителю, которому поцарапал машину

Мужчина пытался скрыться
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пьяный рецидивист угрожал водителю расправойВ Омске пьяный рецидивист угрожал водителю расправойФото: Предоставлено Росгвардией
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23-летний омич из окна своей квартиры увидел, как неизвестный человек царапает его припаркованную машину. Водитель бросился в погоню за нарушителем. Догнать его удалось лишь в районе заправки на улице Энтузиастов. Внезапно вредитель авто достал нож и стал угрожать владельцу машины. Мужчина сразу же вызвал полицию, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Нарушитель с ножом был сильно пьян, его за киоском на заправке нашли выехавшие на происшествие росгвардейцы. При виде сотрудников в форме мужчина бросил нож на землю.

Сейчас мужчина задержан и передан сотрудникам полиции. Он оказался ранее судим за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

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