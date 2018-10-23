Из Омска запустят рейсы в Тюмень и Екатеринбург

СЕГОДНЯ 08:37 2018-10-23T08:37:42+03:00

Теперь в соседний город можно добраться быстрее

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Авиакомпания «Ижавиа» запускает сразу 7 новых рейсов из тюменского аэропорта «Рощино». Самолеты будут летать Ижевск, Краснодар, Минеральные воды, Самара, Симферополь, Сочи и Омск, сообщает тюменский портал megatyumen.ru. Полеты из нашего города в Тюмень начнутся с 28 ноября.

Для омичей это прекрасная возможность добираться до южных курортов, минуя Москву. Также тюменский аэропорт позволит омичам быстрее добираться до северных направлений, там много жителей нашего города работают вахтовым методом. Стоимость перелетов пока не сообщается.

По информации омского аэропорта, авиакомпания Nordwind планирует открыть прямой рейс Омск-Екатеринбург. Полеты начнутся с 3 ноября.