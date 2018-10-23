2018-10-23T08:37:42+03:00
Общество

Из Омска запустят рейсы в Тюмень и Екатеринбург

Теперь в соседний город можно добраться быстрее
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из Омска в Тюмень откроется прямой рейсИз Омска в Тюмень откроется прямой рейсФото: Андрей КУТУЗОВ
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Авиакомпания «Ижавиа» запускает сразу 7 новых рейсов из тюменского аэропорта «Рощино». Самолеты будут летать Ижевск, Краснодар, Минеральные воды, Самара, Симферополь, Сочи и Омск, сообщает тюменский портал megatyumen.ru. Полеты из нашего города в Тюмень начнутся с 28 ноября.

Для омичей это прекрасная возможность добираться до южных курортов, минуя Москву. Также тюменский аэропорт позволит омичам быстрее добираться до северных направлений, там много жителей нашего города работают вахтовым методом. Стоимость перелетов пока не сообщается.

По информации омского аэропорта, авиакомпания Nordwind планирует открыть прямой рейс Омск-Екатеринбург. Полеты начнутся с 3 ноября.

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