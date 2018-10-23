В Омске эвакуировали 49 человек из-за перегоревшей лампочки
Пострадавших при пожаре нет
Фото: ГУ МЧС по Омской области
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В здании медицинского центра на улице Магистральной 35/1 случился пожар. На цокольном этаже здания произошло короткое замыкание люминесцентной лампы.
На место пожара выехали 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Им удалось оперативно отыскать очаг задымления в подвале здания. Площадь возгорания составила всего 3 квадратных метра, однако на этаже было сильное задымление. Пришлось экстренно эвакуировать 49 человек, из них 30 пациентов и 19 человек медперсонала.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожар потушили за 15 минут. После этого пожарные обошли здание, чтобы проверить, что опасности нового возгорания больше нет.