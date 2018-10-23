В Омске эвакуировали 49 человек из-за перегоревшей лампочки

СЕГОДНЯ 08:06 2018-10-23T08:06:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В здании медицинского центра на улице Магистральной 35/1 случился пожар. На цокольном этаже здания произошло короткое замыкание люминесцентной лампы.

На место пожара выехали 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Им удалось оперативно отыскать очаг задымления в подвале здания. Площадь возгорания составила всего 3 квадратных метра, однако на этаже было сильное задымление. Пришлось экстренно эвакуировать 49 человек, из них 30 пациентов и 19 человек медперсонала.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожар потушили за 15 минут. После этого пожарные обошли здание, чтобы проверить, что опасности нового возгорания больше нет.