2018-10-23T08:06:08+03:00
Происшествия

В Омске эвакуировали 49 человек из-за перегоревшей лампочки

Пострадавших при пожаре нет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: ГУ МЧС по Омской областиФото: ГУ МЧС по Омской области
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В здании медицинского центра на улице Магистральной 35/1 случился пожар. На цокольном этаже здания произошло короткое замыкание люминесцентной лампы.

На место пожара выехали 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Им удалось оперативно отыскать очаг задымления в подвале здания. Площадь возгорания составила всего 3 квадратных метра, однако на этаже было сильное задымление. Пришлось экстренно эвакуировать 49 человек, из них 30 пациентов и 19 человек медперсонала.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожар потушили за 15 минут. После этого пожарные обошли здание, чтобы проверить, что опасности нового возгорания больше нет.

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