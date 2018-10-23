2018-10-23T07:57:14+03:00
Общество

В Омской области водителя, дважды севшего за руль пьяным, отправили в колонию

Он проведет в заключении полгода
Анна МИКУЛА
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Водитель дважды сел за руль пьяным.Водитель дважды сел за руль пьяным.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Не удалось перевоспитать предупреждением 39-летнего водителя из Колосовского района. Этим летом его на 2,6 года лишили водительских прав за управление машиной в нетрезвом виде. Впрочем, это его не остановило. Почти сразу он снова сел за руль. Причем поймали его опять пьяным.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемый попытался оспорить это решение, но суд высшей инстанции оставил приговор без изменений.

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