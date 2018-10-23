В Омске заблокировали семь сайтов по продаже липовых дипломов

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-23T07:11:27+03:00

В Омске заблокировали семь сайтов по продаже дипломов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайтах также предлагалось купить аттестаты и справки

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Стать дипломированным юристом или экономистом, не выходя из дома? Легко. Городская прокуратура нашла несколько незаконных сайтов в ходе мониторинга сети. На них предлагалось купить дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестаты о среднем (полном) общем образовании и справки об обучении в высших учебных заведениях. Доступ на сайты был свободным и не предполагал регистрации, сообщает пресс-служба ведомства.

Продажа и покупка официальных документов, а также подделка и использование таких документов может грозить уголовным наказанием. Ведомство обратилось в суд и потребовало блокировать сайты по продаже поддельных дипломов.

Требование силовиков прокурора заблокировать полностью удовлетворили. Сейчас доступ к этим ресурсам ограничен.