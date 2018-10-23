2018-10-23T07:11:27+03:00
Общество

В Омске заблокировали семь сайтов по продаже липовых дипломов

На сайтах также предлагалось купить аттестаты и справки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске заблокировали семь сайтов по продаже дипломовВ Омске заблокировали семь сайтов по продаже дипломовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стать дипломированным юристом или экономистом, не выходя из дома? Легко. Городская прокуратура нашла несколько незаконных сайтов в ходе мониторинга сети. На них предлагалось купить дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестаты о среднем (полном) общем образовании и справки об обучении в высших учебных заведениях. Доступ на сайты был свободным и не предполагал регистрации, сообщает пресс-служба ведомства.

Продажа и покупка официальных документов, а также подделка и использование таких документов может грозить уголовным наказанием. Ведомство обратилось в суд и потребовало блокировать сайты по продаже поддельных дипломов.

Требование силовиков прокурора заблокировать полностью удовлетворили. Сейчас доступ к этим ресурсам ограничен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омском частном секторе тушат пожар повышенной сложности
В Омской области мать оставила умирать новорожденного в уличном туалете
В Омске студенты хотели угнать машину, чтобы уехать из клуба домой
Малоинвазивная нейрохирургия может творить чудеса
В Омской области вылетевшие на встречку «Жигули» сильно покорежило, водитель выжил
Вебинар для омских предпринимателей «Wi-Fi-маркетинг - точка роста вашего бизнеса»
Омичка хотела заработать на бирже и лишилась почти ста тысяч
Омичи жалуются на светофоры на улице Ленина
Пьяный омич угрожал ножом водителю, которому поцарапал машину
Омская школьница неделю пряталась у одноклассницы от регулярно избивавших ее родителей
В Омской области грузовая «газель» насмерть сбила пешехода
Из Омска запустят рейсы в Тюмень и Екатеринбург
В Омске эвакуировали 49 человек из-за перегоревшей лампочки
В Омской области водителя, дважды севшего за руль пьяным, отправили в колонию
«Омскэнерго» повышает качество обслуживания и внедряет дополнительные сервисы
Предписания надо исполнять полностью
Аглая Тарасова: «Лежала на столе в морге и думала: «Как я дошла до такой жизни?»
За сломанную ногу управляющая компания выплатит омичу 70 тысяч
В старых омских автобусах потеплеет
В Омске школьница разбилась, выпав из окна многоэтажки
Владимир Гуселетов инициировал проведение профилактического мероприятия в омском адаптивном интернате
В мэрии Омска прокомментировали проблему с часами на Ленина
В Нефтяниках на полтора дня перекроют целую улицу