За сломанную ногу управляющая компания выплатит омичу 70 тысяч

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-23T06:52:20+03:00

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Инцидент произошел весной возле многоэтажного дома по улице Молодова, 20. Местный житель поскользнулся во дворе и, упав, сломал ногу. Мужчина подал в суд на управляющую компанию. Была признана вина дворника, который плохо почистил от наледи пешеходную дорожку. С коммунальщиков взыскали 70 тысяч рублей. Но добровольно исполнять решение они не торопились. В дело пришлось вмешаться приставам.

- Должника предупредили об ответственности, предусмотренной за неисполнение судебного решения ст. 315 УК РФ, а также об исполнительском сборе, размер которого для юридических лиц при нарушении предоставляемых для добровольного исполнения сроков составляет 7% от суммы долга, но не менее 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - Судя по всему, данных аргументов оказалось достаточно, чтобы моральный вред перед омичом был возмещен - управляющая компания в кратчайший срок погасила задолженность.