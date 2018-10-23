В старых омских автобусах потеплеет

СЕГОДНЯ 06:44 2018-10-23T06:45:27+03:00

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«Пассажирское предприятие №8» планирует закупить 80 радиаторов отопления для салонов старых автобусов. На это выделят 285,8 тысяч рублей. Согласно порталу гозакупок данные радиаторы установят на автобусы марок «НефАЗ» и «ЛиАЗ». Заменить радиаторы нужно будет до конца года.

К зиме в старых автобусах значительно потеплеет. Автобусы этих марок не приобретали с 2013 года. Сейчас на омских дорогах ездят преимущественно автобусы малого класса. С начала августа в Омске появилось 75 таких новых машин. И власти планируют покупать еще.